HYPOTHESE

15 mai 2026

Et si Xi Jinping attaquait Taïwan et… s’y cassait les dents ?

La guerre en Ukraine agit comme un avertissement stratégique pour Pékin. Entre risques militaires, coûts économiques massifs et menace d’instabilité intérieure, une offensive chinoise contre Taïwan pourrait se transformer en piège pour Xi Jinping, malgré la montée en puissance de l’armée chinoise et la pression croissante exercée sur l’île.