HYPOTHESE
15 mai 2026
Et si Xi Jinping attaquait Taïwan et… s’y cassait les dents ?
La guerre en Ukraine agit comme un avertissement stratégique pour Pékin. Entre risques militaires, coûts économiques massifs et menace d’instabilité intérieure, une offensive chinoise contre Taïwan pourrait se transformer en piège pour Xi Jinping, malgré la montée en puissance de l’armée chinoise et la pression croissante exercée sur l’île.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.