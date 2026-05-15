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Des membres de la garde d'honneur de l'Armée populaire de libération chinoise (APL) crient en défilant lors d'une cérémonie d'accueil du roi d'Espagne Felipe VI au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 12 novembre 2025.
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HYPOTHESE

15 mai 2026

Et si Xi Jinping attaquait Taïwan et… s’y cassait les dents ?

La guerre en Ukraine agit comme un avertissement stratégique pour Pékin. Entre risques militaires, coûts économiques massifs et menace d’instabilité intérieure, une offensive chinoise contre Taïwan pourrait se transformer en piège pour Xi Jinping, malgré la montée en puissance de l’armée chinoise et la pression croissante exercée sur l’île.

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MOTS-CLES

Chine , Taiwan , invasion , opération militaire , Russie , ukraine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Pellistrandi

Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.

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