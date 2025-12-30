Et si nous avions besoin d’une patrie… européenne ?

Arthur Krön est écrivain et historien à l'Université d'Oxford. Ses analyses et commentaires sur les affaires européennes et les mouvements démocratiques ont été publiés dans la Neue Zürcher Zeitung (où il collabore régulièrement), EUobserver, The Diplomat, Berlingske, New Eastern Europe, et d'autres revues. Ses recherches portent sur l'interaction entre identité nationale et guerre en Europe au XIXe siècle. Il travaille également sur les affaires européennes contemporaines dans le cadre du programme Dahrendorf.