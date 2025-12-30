POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundL’Enlèvement d’Europe (1785/1788), 95 × 130 cm huile sur toile de Bernard d’Agesci (1756-1829), située au Musée Bernard d’Agesci à Niort, France.

L’Enlèvement d’Europe (1785/1788), 95 × 130 cm huile sur toile de Bernard d’Agesci (1756-1829), située au Musée Bernard d’Agesci à Niort, France.

PLAIDOYER POUR UNE EUROPE UNIE

30 décembre 2025

Et si nous avions besoin d’une patrie… européenne ?

Ce n’est que par notre force collective que nous pourrons préserver nos particularités culturelles, protéger nos rues, notre vie nocturne et nos festivals du terrorisme et de la criminalité.

Photo of Arthur Krön
Arthur Krön Go to Arthur Krön page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

europe , Union Européenne , Insécurité , terrorisme

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Arthur Krön image
Arthur Krön

Arthur Krön est écrivain et historien à l'Université d'Oxford. Ses analyses et commentaires sur les affaires européennes et les mouvements démocratiques ont été publiés dans la Neue Zürcher Zeitung (où il collabore régulièrement), EUobserver, The Diplomat, Berlingske, New Eastern Europe, et d'autres revues. Ses recherches portent sur l'interaction entre identité nationale et guerre en Europe au XIXe siècle. Il travaille également sur les affaires européennes contemporaines dans le cadre du programme Dahrendorf.