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SECURITE

30 juillet 2026

Et si l’IA compromettait la sécurité d’Internet comme le suggère Anthropic ?

L'intelligence artificielle est-elle en train de changer les règles de la cryptanalyse ? Après avoir identifié des attaques inédites contre certains algorithmes, elle ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche en cybersécurité, tout en soulevant une question majeure : nos systèmes sont-ils prêts à faire face à une faille critique découverte par une IA ?

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MOTS-CLES

IA , tech , Sécurité , algorithmes , Défense , NIST

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Alain Fouque
Professeur à l’Université de Rennes, membre de l’IRISA et de l’Institut Universitaire de France. Co-auteur de Falcon (standard de signature post-quantique du NIST). Expert en cryptographie post-quantique, cryptanalyse et sécurité des implémentations

Professeur à l’Université de Rennes, membre de l’IRISA et de l’Institut Universitaire de France. Co-auteur de Falcon (standard de signature post-quantique du NIST). Expert en cryptographie post-quantique, cryptanalyse et sécurité des implémentations

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Olivier Blazy
Professeur à l’École Polytechnique.Spécialiste de cryptographie post-quantique et de protection de la vie privée. Co-animateur du groupe de travail Codage et Cryptographie du CNRS.