SECURITE
30 juillet 2026
Et si l’IA compromettait la sécurité d’Internet comme le suggère Anthropic ?
L'intelligence artificielle est-elle en train de changer les règles de la cryptanalyse ? Après avoir identifié des attaques inédites contre certains algorithmes, elle ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche en cybersécurité, tout en soulevant une question majeure : nos systèmes sont-ils prêts à faire face à une faille critique découverte par une IA ?
7 min de lecture
MOTS-CLESIA , tech , Sécurité , algorithmes , Défense , NIST
THEMATIQUESTech & IA
Professeur à l’Université de Rennes, membre de l’IRISA et de l’Institut Universitaire de France. Co-auteur de Falcon (standard de signature post-quantique du NIST). Expert en cryptographie post-quantique, cryptanalyse et sécurité des implémentations
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Professeur à l’Université de Rennes, membre de l’IRISA et de l’Institut Universitaire de France. Co-auteur de Falcon (standard de signature post-quantique du NIST). Expert en cryptographie post-quantique, cryptanalyse et sécurité des implémentations