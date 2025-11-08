POLITIQUE
Médicaments. (Image d'illustration)

Médicaments. (Image d'illustration)

© Reuters

QUAND LES REMEDES DEVIENNENT LE MAL

8 novembre 2025

Et si les médicaments anti-douleurs étaient eux-mêmes la cause de migraines ?

Certains antalgiques, pris trop souvent, peuvent finir par entretenir les maux de tête qu’ils étaient censés soulager. Un phénomène paradoxal, mais bien réel, que les médecins appellent « céphalée par abus médicamenteux » souvent réversible, à condition d’être identifié à temps.

4 min de lecture

MOTS-CLES

médicaments , paracétamol , douleurs , migraines , antalgiques

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Dan Baumgardt image
Dan Baumgardt

Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.

