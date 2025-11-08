QUAND LES REMEDES DEVIENNENT LE MAL

8 novembre 2025

Et si les médicaments anti-douleurs étaient eux-mêmes la cause de migraines ?

Certains antalgiques, pris trop souvent, peuvent finir par entretenir les maux de tête qu’ils étaient censés soulager. Un phénomène paradoxal, mais bien réel, que les médecins appellent « céphalée par abus médicamenteux » souvent réversible, à condition d’être identifié à temps.