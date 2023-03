Et si les fans de Britney Spears avaient eu tout faux…

Des fans de Britney Spears tiennent des pancartes "Free Britney" alors qu'ils se rassemblent devant le palais de justice du comté de Los Angeles à l'occasion d'une audience dans l'affaire de tutelle, en juillet 2021.

Atlantico : Pendant 13 ans, une tutelle pesait sur la chanteuse Britney Spears. Pourquoi a-t-elle été placée sous la tutelle de son père ?

Pascal Neveu : Je ne vais pas commenter la vie de ces « personnalités » d’autant plus ne les connaissant pas, ni leurs dossiers. Elle a débuté adolescente et son succès que me rappelait un ami… « Baby one more time » en 1998 qui lui a rapporté un succès, single le plus vendu au monde !



Mais il semble que sa famille s’inquiétait concernant sa stabilité psychique, ses finances, quand on découvre son désastre financier immobilier de 1,6 millions de dollars la semaine dernière.



Une fortune de 60 millions d’euros désormais sous la surveillance d’un comptable et non plus de son père.



Pardon pour ce gros rappel juridique : ce sont plus de 800.000 adultes placés sous tutelle en France avec des cas d’abus.



« La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.



Un tuteur: Personne désignée pour exercer une mesure de protection d'un majeur ou d'un mineur (par exemple : le représenter dans les actes de la vie courante, gérer ses biens) la représente dans les actes de la vie courante.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié: Personnes liées par des liens résultant du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère),...) peut faire appel des autres décisions du juge des tutelles.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure.



Elle est limitée à :

- 5 ans



- ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.



Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).



La mesure peut prendre fin notamment :



- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié: Personnes liées par des liens résultant du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère)),



- à l'expiration de la durée fixée,



- en cas de remplacement par une curatelle,



- au décès de la personne protégée. »

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où l'on voit Britney Spears se mettre en scène a fait beaucoup réagir. Qu’en penser ? Nous donne-t-elle des indications sur les troubles dont elle pourrait souffrir ?



Oui une nouvelle vidéo datant du 21 février d’environ 50 secondes, très étrange, sur Instragram, a fait redoubler d’inquiétude ses fans.

Elle change de sujets sans cohérence apparente, passant d’une robe qu’elle a cousue au passage de la police chez elle, des propos « décousus »… un accent australien qu’on ne lui connaissait pas. L’interprète de «Toxic » parle d’abord d'une robe qu'elle a cousue elle-même avec l’aide d’un ami, puis d’un seul coup parle d'une autre robe qui lui a été expédiée par une entreprise.



On sombre dans une forme d’incompréhension, si ce n’est de folie.



Après avoir pris différentes poses avec les deux tenues en question, la star évoque sans transition les fans qui ont récemment appelé la police pour qu’elle se rende chez elle vérifier si elle allait bien. « Alors les gars, je veux juste que vous sachiez si je ferme mon Instagram, n'appelez pas les flics. »

Elle hurle une dernière fois « Ne soyez jamais une montagne russe !!! »



En tant que psy, on peut imaginer plusieurs choses :

- crise délirante psychotique ?

- prise de drogue et/ou abus d’alcool ?



Son agitation et hyper activité sont troublantes, l’incohérence de son verbe…

Je ne peux pas formuler de diagnostic sans l’avoir rencontrée… mais son comportement questionne.

Il est sûr que le milieu des artistes et autres (et nous avons en question une terrible affaire française actuelle) renvoie sans cesse à des troubles psychopathologiques et l’usage de certains produits. Pour autant, je connais plusieurs grands artistes qui sont totalement sains, et ne sombreraient pas dans une telle vidéo qui ne semble aucunement un coup de communication.

Nous avons connu les tourments de nombres de jeunes artistes en France ou à l’étranger, sombrant dans des comportements incontrôlés, des conduites addictives, des suicides… Je ne citerai pas de noms.

Je ne souhaite pas incriminer sa famille, mais une jeune adolescente subit un milieu médiatique qu’elle est incapable de maîtriser, avec des influences diverses., une fragilité liée à la psychologie de l’adolescence que j’enseigne.

Je ne sais rien du dossier mais 1) nous sommes sur des enjeux financiers énormes 2) des parents qui voient leur enfant probablement dériver et protecteurs 3) son dernier comportement financier qui semble auto-destructeur.

Les fans avaient déjà alerté au sujet de problèmes psychiatriques dont souffrirait la chanteuse. Que sait-on à ce sujet ? A-t-on des raisons de penser que Britney Spears souffre véritablement de problèmes psychiatriques ?



Le site TMZ affirme de son côté que des proches de Britney Spears, alarmés par ses comportements, ces dernières semaines, auraient aimé que cette jeune quadragénaire soit urgemment prise en charge pour des problèmes psychologiques et d’addictions.



Je n’ai pas de risque de poursuite judiciaire outre-Atlantique, mais ayant vu la vidéo et mes lectures, on ne peut pas négliger une souffrance et des troubles psychopathologiques.



Car comment analyser ses vidéos et ses propos quand elle avait affirmé n’avoir pas pu se faire retirer son stérilet alors qu’elle souhaitait avoir d’autres enfants et être obligée de prendre des médicaments qui la font se sentir « ivre ».

Or, dans cette vidéo, on voit une femme qui ne semble pas connectée à notre monde réel…



Il n’y a pas besoin d’un diplôme en psychanalyse sans s’inquiéter concernant les troubles psychiques de cette artiste.



Je reste clinicien et ne ferai aucun commentaire people, pardonnez-moi.



Après des mois de procédure et de nombreux rebondissements, la chanteuse a finalement été libérée de sa tutelle. Cette affaire judiciaire est-elle allée trop vite, en passant à côté de l’état psychiatrique de Britney Spears ?



L’affaire a duré 13 ans… C’est très long et lourd aux USA, contrairement à la France, ce qui signifie un lourd dossier que je ne connais pas. Son père recourant à un filet de sécurité psychologique et financier la concernant.



La loi aux USA est liée aux Etats.



Selon l’Etat dans lequel la tutelle est prononcée, il y a la législation étatique qui s’applique. Parmi les 50 états, il existe énormément de variation en droit et en pratique. Ici, on utilise le terme « The gardian » pour qualifier la personne nommée par le tribunal qui assurera la tutelle. Son « guardian » fut son père James Spears.



Mais voici les propos de l’avocate chargée de l’affaire : « La justice accorde une importance aux mises sous tutelle parce que les droits de chacun sont sacrés. Des règles et des procédures sont mises en place pour surveiller ce qui se passe. Le but d’une mise sous tutelle est dans l’intérêt de la personne vulnérable. Certains ont besoin d’un tuteur pour les aider à décider quoi manger, où vivre, ou encore les aider à se brosser les dents. On nomme un tuteur aux biens lorsque la personne est dans l’incapacité de gérer ses finances ou lorsqu’elle peut être victime d’abus de faiblesse ou de fraude. Ce n’est pas seulement si elle a du mal à gérer son argent mais si elle risque de se faire arnaquer. »

En effet, elle n’a pas eu le droit de prendre des décisions pour gérer ses finances sans l’accord de ses tuteurs. Elle fut donc limitée à dépenser 2000 dollars par mois malgré l’étendue de la fortune qu’elle a en sa possession.

Elle n’avait pas le droit de conduire, de se marier et d’avoir des enfants sans l’accord de ses tuteurs.

Dans le cadre de la loi actuelle, Britney Spears a un « conservator » (conservateur) qui prend des décisions ayant trait à la gestion de ses biens.

Il s’agit d’une affaire qui concerne une personnalité publique réclamant d’avoir le droit de vivre en jouissant d’un droit à la vie privée; du droit de pouvoir se marier, gérer ses finances, sa vie professionnelle, sa santé physique et psychique.



Le père de Britney Spears avait d’ailleurs officiellement demandé à ce que la tutelle prenne fin au niveau du contrôle des finances et de la vie de sa fille.

Une affaire de famille terrible… mais combien en avons-nous en France avec moins d’argent ?



Une vie de famille détruite ? Une artiste détruite ? Des fans passionnés qui n’y comprennent rien…



Et nous une vie parfois compliquée, loin de ces tumultes… sans doute plus paisible, ou pas…