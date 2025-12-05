REVOLUTION A VENIR ?

5 décembre 2025

Et si le recyclage des composants de batteries électriques permettait d’inventer un béton bien moins carboné ?

Alors que la transition mondiale vers les véhicules électriques accélère, un paradoxe environnemental émerge : la production massive de batteries génère des montagnes de déchets au moment même où le secteur du béton cherche désespérément à réduire son empreinte carbone. Une piste inattendue se dessine : et si les déchets de l’extraction du lithium pouvaient servir à fabriquer un ciment plus propre ?