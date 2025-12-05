POLITIQUE
Béton (image d'illustration).

Béton (image d'illustration).

© Reuters

REVOLUTION A VENIR ?

5 décembre 2025

Et si le recyclage des composants de batteries électriques permettait d’inventer un béton bien moins carboné ?

Alors que la transition mondiale vers les véhicules électriques accélère, un paradoxe environnemental émerge : la production massive de batteries génère des montagnes de déchets au moment même où le secteur du béton cherche désespérément à réduire son empreinte carbone. Une piste inattendue se dessine : et si les déchets de l’extraction du lithium pouvaient servir à fabriquer un ciment plus propre ?

Riccardo Maddalena et Chougan Medhi

Riccardo Maddalena image
Riccardo Maddalena
Professeur associé en génie civil

Riccardo Maddalena (il/lui) est maître de conférences (professeur associé) en génie civil à l'Université de Cardiff, membre émérite de la Higher Education Academy (SFHEA) et ingénieur, scientifique et environnementaliste agréé.

Chougan Medhi image
Chougan Medhi
Chargé de recherche et d'innovation

Medhi Chougan est chargé de recherche et d'innovation à l'Université de Cardiff, et travaille actuellement sur le projet LITHICRETE — une initiative financée par l'EPSRC et axée sur la valorisation des scories de lithium pour permettre la décarbonation de l'industrie cimentière.

