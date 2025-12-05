Béton (image d'illustration).
REVOLUTION A VENIR ?
5 décembre 2025
Et si le recyclage des composants de batteries électriques permettait d’inventer un béton bien moins carboné ?
Alors que la transition mondiale vers les véhicules électriques accélère, un paradoxe environnemental émerge : la production massive de batteries génère des montagnes de déchets au moment même où le secteur du béton cherche désespérément à réduire son empreinte carbone. Une piste inattendue se dessine : et si les déchets de l’extraction du lithium pouvaient servir à fabriquer un ciment plus propre ?
Riccardo Maddalena (il/lui) est maître de conférences (professeur associé) en génie civil à l'Université de Cardiff, membre émérite de la Higher Education Academy (SFHEA) et ingénieur, scientifique et environnementaliste agréé.
Medhi Chougan est chargé de recherche et d'innovation à l'Université de Cardiff, et travaille actuellement sur le projet LITHICRETE — une initiative financée par l'EPSRC et axée sur la valorisation des scories de lithium pour permettre la décarbonation de l'industrie cimentière.
