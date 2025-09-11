Santéil y a 54 minutes
Aux sources des épidémies
Et si le point zéro de la prochaine pandémie était les … terriers d’oryctérope ?
Les terriers d’oryctérope, fréquents dans le parc naturel de Niokolo-Koba, attirent de nombreuses espèces – des phacochères aux chauves-souris vectrices de coronavirus. Pour les chercheurs, ces refuges inter-espèces sont des lieux d’observation privilégiés des mécanismes de transmission des agents infectieux, essentiels pour anticiper de futures épidémies ou pandémies.