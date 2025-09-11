Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Santéil y a 54 minutes
Pandémie. (Image d'illustration) © JOEL SAGET / AFP
Aux sources des épidémies

Et si le point zéro de la prochaine pandémie était les … terriers d’oryctérope ?

Les terriers d’oryctérope, fréquents dans le parc naturel de Niokolo-Koba, attirent de nombreuses espèces – des phacochères aux chauves-souris vectrices de coronavirus. Pour les chercheurs, ces refuges inter-espèces sont des lieux d’observation privilégiés des mécanismes de transmission des agents infectieux, essentiels pour anticiper de futures épidémies ou pandémies.

avec Antoine Flahault
author imageAntoine Flahault

Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine. 


Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).

