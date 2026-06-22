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RECHERCHE HYBRIDEE

22 juin 2026

Et si le dernier vrai article scientifique rédigé par des humains avait déjà été publié ?

L'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'article scientifique traditionnel ? Alors que les machines s'imposent comme les nouvelles lectrices et évaluatrices de la recherche, le format séculaire du récit scientifique vacille. Une mutation technologique majeure qui pousse vers des publications hybrides et redéfinit radicalement le rôle du chercheur humain. Décryptage.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , science , recherche , chercheurs , article , évolution , publication hybride , sia , savoir

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

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