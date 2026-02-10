STAGNATION ECONOMIQUE
10 février 2026
Et si le capitalisme était la seule force encore capable de sauver l’Europe du déclin ?
Et si le mal européen appelait un remède interdit ? Confrontée à la stagnation économique, à l’explosion des dépenses publiques et à la tentation d’une fiscalité toujours plus punitive, l’Europe s’enfonce dans un déclin qu’elle refuse de nommer. Pour Sven R. Larson, une seule issue demeure crédible : renouer sans complexe avec le capitalisme, moteur historique de la prospérité occidentale, aujourd’hui étouffé par l’État-providence et la défiance idéologique envers le profit.
4 min de lecture
MOTS-CLESCapitalisme , économie , libéralisme , atouts , échec , réussite , Succès , croissance , innovation , PIB
THEMATIQUESEurope
Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.
Populaires
Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.