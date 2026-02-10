POLITIQUE
La France se classe au 12e rang des nations les plus avisées financièrement, avec des ménages qui épargnent en moyenne 12,80 % de leurs revenus sur l'année, ce qui la place au cinquième rang des pays les plus épargnants parmi ceux analysés.
STAGNATION ECONOMIQUE

10 février 2026

Et si le capitalisme était la seule force encore capable de sauver l’Europe du déclin ?

Et si le mal européen appelait un remède interdit ? Confrontée à la stagnation économique, à l’explosion des dépenses publiques et à la tentation d’une fiscalité toujours plus punitive, l’Europe s’enfonce dans un déclin qu’elle refuse de nommer. Pour Sven R. Larson, une seule issue demeure crédible : renouer sans complexe avec le capitalisme, moteur historique de la prospérité occidentale, aujourd’hui étouffé par l’État-providence et la défiance idéologique envers le profit.

Sven R Larson

Europe
Sven R Larson

Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.

