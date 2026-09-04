DU BON ET DU MAUVAIS

Et si finalement un peu de stress pouvait aider nos cellules à se protéger

Les cellules de notre organisme sont fréquemment exposées à des agressions susceptibles de les endommager, de perturber leur fonctionnement ou de provoquer leur mort. Elles disposent toutefois de mécanismes de défense qui peuvent parfois être renforcés par de faibles doses de stress, un phénomène appelé hormèse. Les scientifiques étudient actuellement si certains composés alimentaires et médicaments pourraient exploiter ces processus protecteurs au bénéfice de la santé.