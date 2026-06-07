ESPACE

7 juin 2026

Et si c'était des extraterrestres ? Des chutes Cheyava sur Mars à l'exoplanète K2-18b, voici ce que les scientifiques pensent vraiment

Alors que les annonces sur d’éventuels signes de vie extraterrestre, de Mars à l’exoplanète K2-18b, alimentent régulièrement les Unes des journaux et les débats sur Internet, les scientifiques restent bien plus prudents. Une enquête menée auprès d’astrobiologistes montre qu’une majorité ne considère pas ces indices comme des preuves de vie, mais plutôt comme des signaux encore ambigus.