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Cette photo, fournie le 10 septembre 2025 par le rover Perseverance de la NASA (JPL-Caltech/MSSS), montre des taches ressemblant à des taches de léopard sur une roche rougeâtre surnommée « Chutes Cheyava », située dans le cratère Jerezo sur Mars en juillet 2024.
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ESPACE

7 juin 2026

Et si c'était des extraterrestres ? Des chutes Cheyava sur Mars à l'exoplanète K2-18b, voici ce que les scientifiques pensent vraiment

Alors que les annonces sur d’éventuels signes de vie extraterrestre, de Mars à l’exoplanète K2-18b, alimentent régulièrement les Unes des journaux et les débats sur Internet, les scientifiques restent bien plus prudents. Une enquête menée auprès d’astrobiologistes montre qu’une majorité ne considère pas ces indices comme des preuves de vie, mais plutôt comme des signaux encore ambigus.

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terre , Mars , lune , espace , galaxie , univers , science , preuves de vie , vie extraterrestre , recherche , découvertes , scientifiques , astronautes , aliens , chute Cheyava , exoplanète K2-18b

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Peter Vickers

Peter Vickers est Professeur de philosophie des sciences à l'Université de Durham.