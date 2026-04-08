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Le prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, arrive au Forum d'investissement américano-saoudien au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington, DC, le 19 novembre 2025.
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OR NOIR

8 avril 2026

Et si l’Arabie saoudite était en train de gagner très gros à la guerre en Iran ?

À 100 $ le baril et une production proche de 9 millions de barils par jour, l'Arabie saoudite génère environ 900 millions de dollars de revenus pétroliers quotidiens.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , Moyen-Orient , énergie , pétrole , baril , hausse des prix , Arabie Saoudite

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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