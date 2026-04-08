OR NOIR
8 avril 2026
Et si l’Arabie saoudite était en train de gagner très gros à la guerre en Iran ?
À 100 $ le baril et une production proche de 9 millions de barils par jour, l'Arabie saoudite génère environ 900 millions de dollars de revenus pétroliers quotidiens.
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MOTS-CLESGuerre en Iran , Moyen-Orient , énergie , pétrole , baril , hausse des prix , Arabie Saoudite
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce