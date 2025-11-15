TECTONIQUE DES PLAQUES POLITIQUES

15 novembre 2025

Et pendant ce temps-là au Parlement européen, la droite classique et les droites nationales votent un texte ensemble

Le premier paquet législatif Omnibus, qui allège la charge administrative pesant sur les entreprises dans le cadre du Pacte vert "a été approuvé par 60 % des eurodéputés, dans le cadre d'une majorité alternative associant le Parti populaire européen (PPE) et les droites nationales. Sous pression économique, mais aussi politique, le PPE semble prêt à redéfinir ses alliances, au risque de rebattre toutes les cartes à Bruxelles comme à Paris.