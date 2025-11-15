POLITIQUE
Des députés européens participent à un vote lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 8 octobre 2025.

Des députés européens participent à un vote lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 8 octobre 2025.

© FREDERICK FLORIN / AFP

TECTONIQUE DES PLAQUES POLITIQUES

15 novembre 2025

Et pendant ce temps-là au Parlement européen, la droite classique et les droites nationales votent un texte ensemble

Le premier paquet législatif Omnibus, qui allège la charge administrative pesant sur les entreprises dans le cadre du Pacte vert "a été approuvé par 60 % des eurodéputés, dans le cadre d'une majorité alternative associant le Parti populaire européen (PPE) et les droites nationales. Sous pression économique, mais aussi politique, le PPE semble prêt à redéfinir ses alliances, au risque de rebattre toutes les cartes à Bruxelles comme à Paris.

4 min de lecture

Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

