Chronique d’un suicide annoncé

Et le pays qui a connu la plus faible croissance réelle de la zone euro sur les 5 dernières années est…

Depuis 2018, l’économie allemande décroche : perte d’emplois privés, dépendance au gaz russe, affaiblissement de son industrie face aux États-Unis et à la Chine. Berlin compense par une dépense publique massive, au risque de devenir une « nouvelle France ». Mais malgré ce déclin, l’Allemagne conserve son influence, en particulier via son rôle central à la BCE. Reste à savoir si cette position peut suffire à masquer une érosion structurelle appelée à durer.