Drapeau Européen. (Image d'illustration) © Reuters
Chronique d’un suicide annoncé

Et le pays qui a connu la plus faible croissance réelle de la zone euro sur les 5 dernières années est…

Depuis 2018, l’économie allemande décroche : perte d’emplois privés, dépendance au gaz russe, affaiblissement de son industrie face aux États-Unis et à la Chine. Berlin compense par une dépense publique massive, au risque de devenir une « nouvelle France ». Mais malgré ce déclin, l’Allemagne conserve son influence, en particulier via son rôle central à la BCE. Reste à savoir si cette position peut suffire à masquer une érosion structurelle appelée à durer.

avec Don Diego De La Vega
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

