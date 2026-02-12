POLITIQUE
La ministre allemande de l'Économie et de l'Énergie, Katherina Reiche, attend les ministres de l'Énergie avant le Sommet de la mer du Nord, le 26 janvier 2026 à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. (Image d'illustration)
L’ALLEMAGNE FACE A LA FACTURE CACHEE DES RENOUVELABLES

12 février 2026

Et la ministre allemande de l’économie et de l’énergie révéla enfin le VRAI coût du raccordement des renouvelables au réseau électrique

Berlin commence à regarder en face les failles de l’Energiewende. Entre sortie du nucléaire, dépendance au gaz russe, explosion des prix et coûts massifs de raccordement des renouvelables au réseau, l’Allemagne mesure aujourd’hui l’ampleur d’une transition énergétique mal calibrée, dont la facture industrielle et budgétaire est loin d’être soldée.

Photo of Philippe Charlez
Philippe Charlez Go to Philippe Charlez page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Charlez image
Philippe Charlez

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.

Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.

Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.

Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.

Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge  

