Vue aérienne de conteneurs provenant de Chine, empilés dans un port. (Image d'illustration)

Vue aérienne de conteneurs provenant de Chine, empilés dans un port. (Image d'illustration)

GRANDS DESEQUILIBRES

15 janvier 2026

Et la guerre commerciale déclarée par Trump amena la Chine à… des exportations record en 2025

En dépit de la guerre commerciale avec Washington, la Chine a signé en 2025 un record historique d’exportations. Un paradoxe qui révèle moins une victoire que les déséquilibres profonds d’un modèle économique toujours dépendant des marchés extérieurs.

Photo of Jean-François Di Meglio
Photo of Brad Setser
Photo of Jean-Marc Siroën
Jean-François Di Meglio Go to Jean-François Di Meglio page , Brad Setser Go to Brad Setser page et Jean-Marc Siroën Go to Jean-Marc Siroën page

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-François Di Meglio image
Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

Brad Setser image
Brad Setser

Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/Setser ).

Jean-Marc Siroën image
Jean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

 