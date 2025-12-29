POLITIQUE
Brigitte Bardot photographiée en 1978.

©

Brigitte Bardot photographiée en 1978.

DISPARITION

29 décembre 2025

Et Brigitte Bardot créa la femme moderne

La disparition de Brigitte Bardot, à l'âge de 91 ans, met un terme à l'une des carrières les plus extraordinaires de la vie culturelle française d'après-guerre.

Photo of Ben McCann
Ben McCann Go to Ben McCann page

4 min de lecture

MOTS-CLES

Brigitte Bardot , disparition , Féminisme , Cinéma , sex-symbol

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Ben McCann image
Ben McCann

Ben McCann est maître de conférences en études françaises à l'université d'Adélaïde. Il a publié de nombreux travaux sur divers aspects du cinéma français, européen et hollywoodien.

