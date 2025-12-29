©
Brigitte Bardot photographiée en 1978.
DISPARITION
29 décembre 2025
Et Brigitte Bardot créa la femme moderne
La disparition de Brigitte Bardot, à l'âge de 91 ans, met un terme à l'une des carrières les plus extraordinaires de la vie culturelle française d'après-guerre.
A PROPOS DES AUTEURS
Ben McCann est maître de conférences en études françaises à l'université d'Adélaïde. Il a publié de nombreux travaux sur divers aspects du cinéma français, européen et hollywoodien.
