Boualem Sansal à Paris lors d'une séance photo pour l'AFP, le 4 septembre 2015

© JOEL SAGET / AFP

GRACE PRESIDENTIELLE

14 novembre 2025

Et au fait, la libération de Boualem Sansal vue par les Algériens, ça donne quoi ?

Un an après son incarcération en Algérie, Boualem Sansal retrouve la liberté. « Je vais plutôt bien, je suis costaud. Je ne vais pas être détruit par une petite année de prison », a affirmé l'écrivain de 81 ans, atteint d’un cancer.

Photo of Abdou Semmar
Abdou Semmar Go to Abdou Semmar page

MOTS-CLES

grâce présidentielle , Algérie , algériens , Boualem Sansal , Accords de 1968 , Abdelmadjid Tebboune

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Abdou Semmar image
Abdou Semmar

Abdou Semmar, journaliste et dissident algérien. Fondateur d'Algérie Part, condamné à mort par contumace en 2022. Il est actuellement réfugié politique en France.