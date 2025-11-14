Boualem Sansal à Paris lors d'une séance photo pour l'AFP, le 4 septembre 2015
Et au fait, la libération de Boualem Sansal vue par les Algériens, ça donne quoi ?
Un an après son incarcération en Algérie, Boualem Sansal retrouve la liberté. « Je vais plutôt bien, je suis costaud. Je ne vais pas être détruit par une petite année de prison », a affirmé l'écrivain de 81 ans, atteint d’un cancer.
Abdou Semmar, journaliste et dissident algérien. Fondateur d'Algérie Part, condamné à mort par contumace en 2022. Il est actuellement réfugié politique en France.
