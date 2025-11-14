GRACE PRESIDENTIELLE

14 novembre 2025

Et au fait, la libération de Boualem Sansal vue par les Algériens, ça donne quoi ?

Un an après son incarcération en Algérie, Boualem Sansal retrouve la liberté. « Je vais plutôt bien, je suis costaud. Je ne vais pas être détruit par une petite année de prison », a affirmé l'écrivain de 81 ans, atteint d’un cancer.