Best-Of du 30 août au 5 septembre

Justiceil y a 42 minutes
Des CRS anti-émeutes patrouillent dans le quartier de La Castellane à Marseille, dans le sud de la France, le 20 mars 2024.
© NICOLAS TUCAT / AFP
Lutte contre la délinquance

Est-il encore temps de stopper la conquête de la France par de vraies mafias ?

Racket, incendies, menaces ciblées, extorsion à grande échelle : dans les Bouches-du-Rhône, une trentaine de commerces ont récemment été visés par des actes de violence criminelle. Ce phénomène, loin d’être isolé, semble traduire une stratégie d’emprise territoriale inspirée des mafias italiennes ou sud-américaines. Est-il encore temps d’enrayer la gangstérisation de certains quartiers français ?

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

