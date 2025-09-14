Justiceil y a 42 minutes
Lutte contre la délinquance
Est-il encore temps de stopper la conquête de la France par de vraies mafias ?
Racket, incendies, menaces ciblées, extorsion à grande échelle : dans les Bouches-du-Rhône, une trentaine de commerces ont récemment été visés par des actes de violence criminelle. Ce phénomène, loin d’être isolé, semble traduire une stratégie d’emprise territoriale inspirée des mafias italiennes ou sud-américaines. Est-il encore temps d’enrayer la gangstérisation de certains quartiers français ?