Une cérémonie officielle pour les JO de Paris 2024 dans les rues de la capitale.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Suite aux émeutes qui se déroulent actuellement, le naufrage de la France est évident. Mairies, écoles, bibliothèques sont incendiées. On a même essayé d’assassiner un maire.

45 000 policiers et gendarmes, avec le concours du RAID, sont sur le pied de guerre face aux émeutiers. Par milliers, les touristes annulent – et on les comprend – leur séjour prévu à Paris. Combien faudrait-il d’hommes pour sécuriser les Jeux olympiques ? La police ne suffira pas. Alors il faudra peut-être faire appel à l’armée.

Paris ressemblera alors à un camp retranché. Les JO sont supposés commencer le 26 juillet 2024. Dans un peu plus d’un an donc. Le monde entier a les images du climat insurrectionnel en France. Ils sont également des millions à se souvenir des scènes qui ont suivi la finale au Stade de France en 2022 entre Liverpool et le Real Madrid. Ils ne sont pas prêts de les oublier.

Faudra-t-il installer des miradors avec des fils barbelés autour du village olympique ? Et s’il y a une voiture-bélier, tirera-t-on sur elle au risque de tuer le conducteur ?

Ils sont des milliers à voir dans les JO une occasion rêvée pour dépouiller les touristes. On les a vus à l’œuvre lors de la finale au Stade de France. Comment les contrôlera-t-on ? Au faciès ? Rappelons qu’une grande partie des compétitions se déroulent au Stade de France, qui se situe dans le 93.

Bien sûr que ni Macron ni Hidalgo ne vont jeter l’éponge, le dernier mot reviendra au CIO, qui va sérieusement y réfléchir...