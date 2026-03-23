ATLANTI-CULTURE
23 mars 2026
Essai : Léopold Kohr & La Société à l’échelle humaine, de Alexandre Portron
« Small is beautiful » : la cité-État, seul cadre propice à l'épanouissement d’une véritable démocratie. Une étude historique inattendue et décoiffante
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MOTS-CLESculture , Essai , Cité Etat , Société humaine
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Thibaut est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Thibaut est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
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