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Blurred backgroundLéopold Kohr & La Société à l’échelle humaine, de Alexandre Portron
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ATLANTI-CULTURE

23 mars 2026

Essai : Léopold Kohr & La Société à l’échelle humaine, de Alexandre Portron

« Small is beautiful » : la cité-État, seul cadre propice à l'épanouissement d’une véritable démocratie. Une étude historique inattendue et décoiffante

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culture , Essai , Cité Etat , Société humaine

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Françoise Thibaut pour Culture-Tops
Françoise Thibaut est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
 
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).