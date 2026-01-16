©
SOCIETE ECLATEE
16 janvier 2026
Es-tu déjà mort ? L'appli chinoise virale qui fait un tabac chez les jeunes isolés
Derrière son nom volontairement brutal, une application devenue virale répond à une angoisse bien réelle : celle de mourir seul, sans que personne ne s’en aperçoive. Un succès révélateur des solitudes urbaines dans la Chine contemporaine.
Vu sur:BBC
THEMATIQUESSociété
