SOCIETE ECLATEE

16 janvier 2026

Es-tu déjà mort ? L'appli chinoise virale qui fait un tabac chez les jeunes isolés

Derrière son nom volontairement brutal, une application devenue virale répond à une angoisse bien réelle : celle de mourir seul, sans que personne ne s’en aperçoive. Un succès révélateur des solitudes urbaines dans la Chine contemporaine.