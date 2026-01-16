POLITIQUE
SOCIETE ECLATEE

16 janvier 2026

Es-tu déjà mort ? L'appli chinoise virale qui fait un tabac chez les jeunes isolés

Derrière son nom volontairement brutal, une application devenue virale répond à une angoisse bien réelle : celle de mourir seul, sans que personne ne s’en aperçoive. Un succès révélateur des solitudes urbaines dans la Chine contemporaine.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

4 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BBC

MOTS-CLES

application , Are you dead ? , Sécurité , isolement , société , Chine , foyers , Succès

THEMATIQUES

Société
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour