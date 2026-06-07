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Le président indonésien Prabowo Subianto s'adresse à la presse lors d'une conférence conjointe avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam au palais présidentiel de Jakarta, le 10 mars 2025.
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VIRAGE STRATEGIQUE

7 juin 2026

Equilibriste global : un pied à l'OCDE, un autre dans les BRICS, l’Indonésie de Prabowo Subianto fait le pari du multi-alignement

Membre des BRICS depuis janvier 2025, candidate à l'OCDE depuis juin de la même année, l'Indonésie de Prabowo Subianto tente un pari diplomatique inédit : tirer profit simultanément des institutions du Sud global et des standards économiques occidentaux. Jakarta expérimente une stratégie de multi-alignement.

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MOTS-CLES

Indonésie , Prabowo Subianto , Asie , alignement , diplomatie , Politique , Chine , États-Unis , Occident , Donald Trump , Xi Jinping , OCDE , BRICS , Russie , jakarta , stratégie , Sud global , commerce , relations internationales

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.