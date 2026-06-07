VIRAGE STRATEGIQUE
7 juin 2026
Equilibriste global : un pied à l'OCDE, un autre dans les BRICS, l’Indonésie de Prabowo Subianto fait le pari du multi-alignement
Membre des BRICS depuis janvier 2025, candidate à l'OCDE depuis juin de la même année, l'Indonésie de Prabowo Subianto tente un pari diplomatique inédit : tirer profit simultanément des institutions du Sud global et des standards économiques occidentaux. Jakarta expérimente une stratégie de multi-alignement.
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A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
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