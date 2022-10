Épigenèse : ce terrain de recherche qui pourrait révolutionner la lutte contre le cancer

L’épigénétique pourrait permettre de mieux détecter les cancers.

Jonathan Weitzman est Professeur de génétique et d'épigénétique à l’Université Paris Cité et directeur fondateur du Centre épigénétique et destin cellulaire (CNRS/Université Paris Cité), Jonathan Weitzman dirige l'équipe de recherche Plasticité des Phénotypes Cellulaires". Il est diplômé des universités de Manchester et d'Oxford, au Royaume-Uni. Il a travaillé au Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA et a été chargé de recherche à l'Institut Pasteur de Paris. Ses travaux ont porté sur la compréhension de la contribution des voies de transduction du signal et de la régulation transcriptionnelle dans le contexte du cancer et des interactions hôte-parasite.

Atlantico : L’épigénétique pourrait permettre de mieux détecter les cancers. Qu’est-ce que l’épigénétique ?

Jonathan Weitzman : L’épigénétique explique les changements dans l’expression des gènes, indépendamment des changements dans la séquence de l’ADN elle-même. Les cancers sont des cellules avec des caractéristiques d’hyper croissance qu’on ne voit pas dans les cellules normales. Jusqu’à présent, les études ont focalisé sur le changement de l’ADN (les mutations). Là on voit qu’en plus de la mutation dans les gènes, il y a des changements dans la lecture de l’ADN et dans l’expression des gènes.

Pourquoi cette matière noire pourrait-elle avoir une influence sur la détection des cancers ?

Dans les cellules cancéreuses, on observe à la fois des modifications génétiques de l'ADN (les mutations) et des modifications épigénétiques de l'expression des gènes. Dans les cancers, il y a une réactivation des gènes qui sont importants pendant le développement embryonnaire ; ces changements contribuent àdeux choses importantes : la croissance de cellules et leur migration (les cellules bougent pour former les différentes parties du corps).

La mutation contribue à un changement de comportement cellulaire. Avec ces études, les mutations n’expliquent pas à elles seules le processus de cancérisation, mais il y a également un changement dans la lecture des gènes.

Les résultats sont-ils prometteurs ?

Les mutations dans les gènes sont extrêmement difficiles à corriger alors que les changements épigénétiques sont potentiellement réversibles. Cela attire l’attention de beaucoup de chercheurs de savoir si dans la formation de cancers, il y a des changements dans la lecture des gènes et cela pourrait ouvrir des possibilités de modifier l’évolution du cancer.

En France, où en est-on au niveau des recherches sur l’épigénétique ?

En France, les chercheurs font partie des leaders mondiaux en matière d’épigénétique. Mais il y a un grand saut entre les découvertes fondamentales dans les laboratoires et les essais cliniques pour les patients.

On voit l’importance des changements non génétiques mais les études dont on parle ne proposent pas une approche thérapeutique. Autre chose importante : les études ne regardent pas seulement l’existence de la tumeur, mais également son évolution. En passant d’une tumeur peu agressive à une tumeur plus agressive, l’épigénétique va jouer un rôle.

De manière générale, des premiers essais cliniques commencent à apparaître avec des molécules qui touchent particulièrement les mécanismes épigénétiques. Mais cela prend du temps.