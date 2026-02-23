PLUS VRAI QUE LA VIE
Envie de comprendre l’agriculture ? Et si vous alliez au théâtre plutôt qu’au Salon
Des pans entiers de l’agriculture française en crise avec des acteurs qui ne croient plus aux promesses et qu’on ne peut plus calmer, pas de vaches pour cause de dermatose... Le Salon de l’agriculture 2026, traditionnellement un rendez-vous incontournable entre Paris et la campagne, ne tiendra pas ce rôle. Mais si ces mêmes Parisiens veulent un discours de vérité sur les causes profondes de la crise agricole, ils peuvent le trouver au théâtre...
A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Jeandey est journaliste et auteur de « Tu m’as laissée en vie, suicide paysan veuve à 24 ans ».
