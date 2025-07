Polémiques

Entrisme islamiste : l’Etat entre vraie prise de conscience, restes de naïveté et (quelques) erreurs de diagnostics

À la suite de la publication du rapport gouvernemental sur les Frères musulmans, Mohamed Louizi en souligne la rigueur factuelle mais critique l’oubli de réseaux chiites et d’associations influentes, et juge les recommandations trop timides. De son côté, Karim Maloum estime que la lutte ne saurait se limiter aux seuls Frères musulmans : il préconise un plan d’action global, alliant contrôle des financements, dissolution des structures radicales et coopération interministérielle pour contrer efficacement l’entrisme islamiste.