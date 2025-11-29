L'immobilier. (Image d'illustration)
29 novembre 2025
Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
Les enfants du baby boom vont quitter la vie active et transmettre ce qu’ils possèdent à leurs héritiers… Selon Bpifrance, dans les cinq prochaines années ils vont céder 370 000 entreprises, et dans les quinze prochaines années les héritages transmis représenteront plus de 9 000 milliards d’euros.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
