Le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron font une déclaration conjointe à la presse à l'issue de leurs réunions et d'une cérémonie de signature d'accords au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 4 décembre 2025.
VISITE EN GRANDE POMPE
4 décembre 2025
Entre naïveté et déni de réalité : Emmanuel Macron à “l’assaut” de la Chine et de ses marchés
Le président chinois Xi Jinping a accueilli jeudi en grande pompe son homologue français Emmanuel Macron. Au centre des discussions : les relations commerciales entre Paris et Pékin.
Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.
