« Entre la France et l’Algérie, c’est aussi une histoire d’amour » !

Emmanuel Macron serre la main du président algérien Abdelmadjid Tebboune avant leur réunion bilatérale au palais présidentiel d'Alger, le 25 août 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En visite en Algérie, le président de la République a pris des bains de foule. Celle qui l’entourait scandait sur son passage « One, two, three, viva Algeria ! ». C’est le cri de ralliement des supporters algériens quand leur équipe de foot dispute un match contre une équipe rivale.

On a connu plus amical et plus chaleureux. Pas troublé pour autant, Macron a déclaré « entre la France et l’Algérie, ce qui reste c’est une histoire de respect, et d’amitié, et j’ose, une histoire d’amour ».

Il fallait effectivement oser. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s’est bien gardé de dire la même chose. Lui connaît le sens des mots. Mais contrairement à Macron, il n’a pas versé dans un lyrisme niais et inapproprié. Entre la France et l’Algérie, s’il y a une histoire d’amour, il doit s’agir d’amour vache.

Nous aimions tellement l’Algérie qu’en 1830 nous y avons envoyé là-bas le maréchal Bugeaud en villégiature. Nous aimions tellement l’Algérie que nous avons acheminé là-bas des centaines de milliers de Français.

Les Algériens nous aimaient tellement qu’ils se sont battus pour nous chasser de l’Algérie. Et ils ont réussi. Pour aimer, il faut être deux. L’Algérie a fait un geste symbolique en ce sens. Il y a en France trois millions d’Algériens ! Combien y a-t-il de Français en Algérie ? Il va nous falloir retraverser la Méditerranée.

