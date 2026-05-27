POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundnc
See image caption

LOGEMENT : LE DEBAT EXPLOSIF SUR L’ENCADREMENT DES LOYERS REVIENT AU CENTRE DU JEU POLITIQUE

27 mai 2026

Encadrement des loyers : Analyse du rapport d'impact rendu à Matignon.

Le rapport remis au gouvernement sur l’encadrement des loyers reconnaît des effets limités à court terme, mais souligne aussi un manque de recul et des conséquences difficiles à mesurer sur l’offre locative. Pour Bertrand Moine, les expériences françaises et internationales convergent pourtant vers le même constat : derrière une mesure pensée pour protéger les ménages modestes, l’encadrement des loyers risque surtout de raréfier les logements disponibles, décourager l’investissement et favoriser une fracture durable entre “insiders” protégés et nouveaux entrants exclus du marché.

Photo of Bertrand Moine
Bertrand Moine Go to Bertrand Moine page

10 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

France , Logement , Economie , encadrement

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Moine image
Bertrand Moine
Entrepreneur

Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.

Populaires

1Google vient de faire le plus grand changement de son moteur de recherche depuis 25 ans et voilà pourquoi cela signe la fin de l’âge d’or d’internet
2Les dix petits commandements de Gérard Mulliez
3Ces indices qui suggèrent que la Russie se prépare discrètement à la fin de la guerre en Ukraine comme à celle de… Vladimir Poutine
4Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle
5Le super El Niño qui se profile pour 2026 pourrait faire plus de morts que les 50 millions enregistrés en 1877
6La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?
7Pétition anti-Bolloré : itinéraire d’enfants gâtés en perdition…