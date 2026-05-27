LOGEMENT : LE DEBAT EXPLOSIF SUR L’ENCADREMENT DES LOYERS REVIENT AU CENTRE DU JEU POLITIQUE

27 mai 2026

Encadrement des loyers : Analyse du rapport d'impact rendu à Matignon.

Le rapport remis au gouvernement sur l’encadrement des loyers reconnaît des effets limités à court terme, mais souligne aussi un manque de recul et des conséquences difficiles à mesurer sur l’offre locative. Pour Bertrand Moine, les expériences françaises et internationales convergent pourtant vers le même constat : derrière une mesure pensée pour protéger les ménages modestes, l’encadrement des loyers risque surtout de raréfier les logements disponibles, décourager l’investissement et favoriser une fracture durable entre “insiders” protégés et nouveaux entrants exclus du marché.