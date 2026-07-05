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Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater... Voici sa sélection du jour 3
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ATLANTI-CULTURE

5 juillet 2026

En direct du Festival off d'Avignon (vendredi 3 juillet) : "Une femme à la mer" de Florence Arthaud, "Cessez d’être gentil, soyez vrai !... dans le couple", "Onde choc" de François Couder, "Hitchcock et Mary Rose" de Michael Sadler

Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater... Voici sa sélection du jour 2.

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MOTS-CLES

culture , culture tops , Festival d'Avignon , festival off d'Avignon , spectacle , Une femme à la mer de Florence Arthaud , Cessez d’être gentil , soyez vrai !... dans le couple , Onde choc de François Couder , Hitchcock et Mary Rose de Michael Sadler , Le premier homme , Albert Camus , Délivrez-nous de Déborah Elmalek

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

 