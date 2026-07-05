ATLANTI-CULTURE

En direct du Festival off d'Avignon (vendredi 3 juillet) : "Une femme à la mer" de Florence Arthaud, "Cessez d’être gentil, soyez vrai !... dans le couple", "Onde choc" de François Couder, "Hitchcock et Mary Rose" de Michael Sadler

Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater... Voici sa sélection du jour 2.