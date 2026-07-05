ATLANTI-CULTURE
5 juillet 2026
En direct du Festival off d'Avignon (vendredi 3 juillet) : "Une femme à la mer" de Florence Arthaud, "Cessez d’être gentil, soyez vrai !... dans le couple", "Onde choc" de François Couder, "Hitchcock et Mary Rose" de Michael Sadler
Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater... Voici sa sélection du jour 2.
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MOTS-CLESculture , culture tops , Festival d'Avignon , festival off d'Avignon , spectacle , Une femme à la mer de Florence Arthaud , Cessez d’être gentil , soyez vrai !... dans le couple , Onde choc de François Couder , Hitchcock et Mary Rose de Michael Sadler , Le premier homme , Albert Camus , Délivrez-nous de Déborah Elmalek
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).