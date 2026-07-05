ATLANTI-CULTURE

En direct du Festival off d'Avignon (samedi 4 juillet) : "Le grand Meaulnes" d'après Alain-Fournier, "Scotland", "La clairière" de Stéphane Jaubertie, "Hernani" de Victor Hugo, "Avec plaisirs" de Sandie Masson

Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater... Voici sa sélection du jour 3