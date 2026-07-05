ATLANTI-CULTURE
5 juillet 2026
En direct du Festival off d'Avignon (samedi 4 juillet) : "Le grand Meaulnes" d'après Alain-Fournier, "Scotland", "La clairière" de Stéphane Jaubertie, "Hernani" de Victor Hugo, "Avec plaisirs" de Sandie Masson
Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater... Voici sa sélection du jour 3
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MOTS-CLESculture , culture tops , théâtre , Festival d'Avignon , festival off d'Avignon , Cabaret mythique par Les Mauvais Elèves , Le grand Meaulnes d'après Alain-Fournier , Scotland , La clairière de Stéphane Jaubertie , Hernani de Victor Hugo , Avec plaisirs de Sandie Masson , Zoom de Gilles Granouillet
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).