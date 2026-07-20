ATLANTI'CULTURE
20 juillet 2026
En direct du Festival off d'Avignon - samedi 18 juillet
Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater ... Voici sa sélection du jour 17
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Vu sur:Culture Tops
MOTS-CLESculture , théâtre , Festival d'Avignon
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).