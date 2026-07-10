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ATLANTI-CULTURE

10 juillet 2026

En direct du Festival off d'Avignon - jeudi 9 juillet

Culture-Tops : Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater ... Voici sa sélection du jour 8

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MOTS-CLES

théâtre , festival , Avignon , Culture-Tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

 

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