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Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater... Voici sa sélection du jour 3
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ATLANTI-CULTURE

5 juillet 2026

En direct du Festival off d'Avignon (jeudi 2 juillet) : "Délivrez-nous" de Déborah Elmalek

Pendant toute la durée du Festival, notre chroniqueur Jean-Pierre Hané voit pour nous les pièces à ne pas rater... Voici sa sélection du jour 1.

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MOTS-CLES

culture , culture tops , théâtre , Festival d'Avignon , festival off d'Avignon , pièce de théâtre , Délivrez-nous , Déborah Elmalek , Délivrez-nous de Déborah Elmalek

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

 