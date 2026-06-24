ORWELLIEN
24 juin 2026
En colère face à des crimes révoltants, le gouvernement britannique entend policer les émotions
Pour le gouvernement, les véritables criminels sont les « délinquants émotionnels » : ces personnes qui, en apprenant la nouvelle d'un décès atroce, éprouvent des sentiments humains et ressentent de la colère.
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A PROPOS DES AUTEURS
Mario Laghos est analyste politique, auteur et rédacteur en chef de Just Debate.
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