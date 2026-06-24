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Des manifestants participent à une marche de protestation contre la gestion par la police de la détention de la victime Henry Nowak, alors qu'ils quittent le commissariat central de Southampton à Southampton, le 2 juin 2026, suite à la condamnation de son meurtrier Vickrum Digwa.
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ORWELLIEN

24 juin 2026

En colère face à des crimes révoltants, le gouvernement britannique entend policer les émotions

Pour le gouvernement, les véritables criminels sont les « délinquants émotionnels » : ces personnes qui, en apprenant la nouvelle d'un décès atroce, éprouvent des sentiments humains et ressentent de la colère.

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MOTS-CLES

Royaume-Uni , gouvernement , émotions , délinquants , criminels , migrant

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Mario Laghos

Mario Laghos est analyste politique, auteur et rédacteur en chef de Just Debate.

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