En 2027, votez Napo !

ATLANTI-CULTURE
17 avril 2026
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La nouvelle comédie d'Eric Delcourt. Mise en scène de Romain Thunin. Avec Eric Delcourt, Salomé Granelli ou Jeanne Pajon, Boubacar Kabo et SOLAY.
3 min de lecture
Vu sur:Culture-Tops
MOTS-CLESthéâtre , culture , Napoléon , comédie
THEMATIQUESCulture
Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.
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Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.