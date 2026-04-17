En 2027, votez Napo !

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Blurred backgroundLa nouvelle comédie d'Eric Delcourt. Mise en scène de Romain Thunin. Avec Eric Delcourt, Salomé Granelli ou Jeanne Pajon, Boubacar Kabo et SOLAY.
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ATLANTI-CULTURE

17 avril 2026

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La nouvelle comédie d'Eric Delcourt. Mise en scène de Romain Thunin. Avec Eric Delcourt, Salomé Granelli ou Jeanne Pajon, Boubacar Kabo et SOLAY.

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MOTS-CLES

théâtre , culture , Napoléon , comédie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Ruhlmann pour Culture-Tops

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.