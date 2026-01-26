En 2026, Microsoft va commencer à indiquer votre localisation à votre employeur

Météorologue de formation et hacker éthique, Gaël Musquet est un expert reconnu en prévention des risques naturels et en gestion de crise. Fondateur de plusieurs initiatives innovantes – dont OpenStreetMap France et Hackers Against Natural Disasters (HAND) – il milite pour l’empouvoirement des citoyens grâce aux technologies afin d’anticiper et de mieux gérer les catastrophes.