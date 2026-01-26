©
Une personne en télétravail. (Image d'illustration)
MINUTE TECH
26 janvier 2026
En 2026, Microsoft va commencer à indiquer votre localisation à votre employeur
La nouvelle fonction de suivi dans Teams, qui arrive en France cette année, relance les craintes d’une surveillance numérique déguisée. Entre pression sociale, risques juridiques et vulnérabilités géopolitiques, l’équilibre entre contrôle et confiance devient plus fragile que jamais. Derrière l’outil numérique, c’est toute la culture du télétravail qui se retrouve questionnée.
3 min de lecture
Météorologue de formation et hacker éthique, Gaël Musquet est un expert reconnu en prévention des risques naturels et en gestion de crise. Fondateur de plusieurs initiatives innovantes – dont OpenStreetMap France et Hackers Against Natural Disasters (HAND) – il milite pour l’empouvoirement des citoyens grâce aux technologies afin d’anticiper et de mieux gérer les catastrophes.
Populaires
Météorologue de formation et hacker éthique, Gaël Musquet est un expert reconnu en prévention des risques naturels et en gestion de crise. Fondateur de plusieurs initiatives innovantes – dont OpenStreetMap France et Hackers Against Natural Disasters (HAND) – il milite pour l’empouvoirement des citoyens grâce aux technologies afin d’anticiper et de mieux gérer les catastrophes.