Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Retenez son nom et oubliez tous les autres : Philippe de Valois. Ce souverain a profondément ému L’Obs. Et ce journal lui a fait une déclaration d’amour.

Dans l’histoire de France, L’Obs cherche tout ce qui peut être inclusif, progressiste et écologique. Et en la personne de Philippe de Valois, l’hebdomadaire a trouvé son idole. Pourquoi ? Parce que ce roi bien aimé à, en 1346, édité le premier code forestier de notre histoire.

L’Obs, tout à sa frénésie amoureuse, pense certainement que c’était pour protéger nos chênes, nos hêtres et nos bouleaux. Pas du tout. Le code forestier du bien aimé Philippe interdisait purement et simplement aux manants, aux gueux et aux rustres de venir glaner du bois mort dans nos forêts et d’y arracher des fougères dont ils se servaient comme engrais.

C’est alors qu’éclatèrent des révoltes paysannes. Elles furent noyées dans le sang. Mais qu’est-ce que quelques milliers de morts aux yeux de L’Obs dès lors qu’on mène un noble combat contre le CO2 ? Pour fâcher ce journal, une question : de quel bois se chauffait- t-on à l’époque ?

Il nous faut maintenant quitter ce bon Philippe pour parler d’Henri IV et de Colbert. Ils firent abattre des dizaines de milliers d’arbres pour construire des maisons et des vaisseaux. Une page noire de notre histoire que L’Obs n’évoquera pas.

