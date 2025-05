Et il moulinait, il moulinait…

Emmanuel Macron en campagne pour un pape français : mais au fait, que pense réellement le reste du monde de l’activisme diplomatique du président ?

La rumeur monte : Emmanuel Macron chercherait à intervenir pour influencer le vote du conclave et le choix du prochain pape. Si cela peut sembler étonnant, que révèle cette accusation italienne de l’image de Macron de l’autre côté des Alpes ? En Europe aussi ? La grande activité du président de la République peut-elle nuire à l’image de la France ou porter sa parole plus loin ? Pour en parler Arthur Kenigsberg et Michel Duclos.