Cultureil y a 4 heures
ATLANTICO LITTERATI
Emmanuel Carrère : sur l’écran de mon ordinateur, un nouveau fichier : « MDM », pour « Mort de Maman»
Emmanuel Carrère fut en son enfance « le petit Helenou » d’Hélène Carrère-D’Encausse (1929-2023), historienne et incarnation- sa vie durant- de l’Académie Française, « Secrétaire Perpétuel » (exigeant de garder ce masculin), et première femme à exercer cette fonction. Pour notre plaisir de lecteurs, « Le petit Helenou dit tout » dans « Kolkhoze » ( P.O.L.), réalise un portrait à la fois saisissant et pudique de cette « grande Française » que fut sa mère, d’origine géorgienne, longtemps apatride.