Best-Of du 30 août au 5 septembre

Cultureil y a 4 heures
L'historienne française Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, pose lors d'une séance photo à Paris le 21 février 2022. (Photo de JOEL SAGET / AFP)
ATLANTICO LITTERATI

Emmanuel Carrère : sur l’écran de mon ordinateur, un nouveau fichier : « MDM », pour « Mort de Maman»

Emmanuel Carrère fut en son enfance « le petit Helenou » d’Hélène Carrère-D’Encausse (1929-2023), historienne et incarnation- sa vie durant- de l’Académie Française, « Secrétaire Perpétuel » (exigeant de garder ce masculin), et première femme à exercer cette fonction. Pour notre plaisir de lecteurs, « Le petit Helenou dit tout » dans « Kolkhoze » ( P.O.L.), réalise un portrait à la fois saisissant et pudique de cette « grande Française » que fut sa mère, d’origine géorgienne, longtemps apatride.

avec Annick Geille
author imageAnnick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

