Politiqueil y a 10 heures
Politique de l'autruche
Emmanuel Bichot : « A Dijon, le narcotrafic met la ville à feu et à sang, et la mairie y oppose un déni farouche »
Emmanuel Bichot, conseiller municipal de droite qui brigue la mairie de Dijon, alerte sur la montée en puissance des narcotrafiquants. Il reproche à la majorité municipale* au pouvoir depuis plus de 20 ans, une forme de complaisance avec les dealers, comme avec le communautarisme. Un entretien mené par notre grand reporter Emmanuel Razavi.