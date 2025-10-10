Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 10 heures
Une opération de police contre le trafic de drogue menée à Dijon.
Une opération de police contre le trafic de drogue menée à Dijon. © Alix BERTHIER / AFP
Politique de l'autruche

Emmanuel Bichot : « A Dijon, le narcotrafic met la ville à feu et à sang, et la mairie y oppose un déni farouche »

Emmanuel Bichot, conseiller municipal de droite qui brigue la mairie de Dijon, alerte sur la montée en puissance des narcotrafiquants. Il reproche à la majorité municipale* au pouvoir depuis plus de 20 ans, une forme de complaisance avec les dealers, comme avec le communautarisme. Un entretien mené par notre grand reporter Emmanuel Razavi.

avec Emmanuel Razavi
author imageEmmanuel Razavi

D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Voir la bio »

