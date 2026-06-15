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Un vélo en feu sur l'avenue de la Grande Armée lors des rassemblements qui ont suivi la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Arsenal FC, le 30 mai 2026.
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PETITS MENSONGES ENTRE AMIS

15 juin 2026

Émeutes post-PSG : le grand théâtre de la répression fictive

D'usage, M. Macron réserve ses pires invectives aux dirigeants africains qui, de ce fait, le dé­testent. Mais là, en bout de course, sans plus rien à perdre, il laisse éclater son mépris agacé pour le peuple-même, qu'encore il gouverne.

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MOTS-CLES

Sécurité , crime , Emmanuel Macron , émeutes , Laurent Nuñez

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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