PETITS MENSONGES ENTRE AMIS
15 juin 2026
Émeutes post-PSG : le grand théâtre de la répression fictive
D'usage, M. Macron réserve ses pires invectives aux dirigeants africains qui, de ce fait, le détestent. Mais là, en bout de course, sans plus rien à perdre, il laisse éclater son mépris agacé pour le peuple-même, qu'encore il gouverne.
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THEMATIQUESSécurité
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.