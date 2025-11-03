Des spectateurs assistent au décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le pas de tir 40 de la base spatiale de Cap Canaveral, le 27 février 2023 à Cap Canaveral, en Floride. La fusée transporte des satellites Starlink V2 Mini modernisés qui seront déployés en orbite.
© JOE RAEDLE / Getty Images / AFP
FONDATIONS SOLIDES
3 novembre 2025
Elon Musk lance un satellite pour tester les systèmes d’une station spatiale privée
La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, vient de lancer un nouveau satellite-test baptisé Haven Demo dans le cadre de sa mission « Bandwagon-4 ».
