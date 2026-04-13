CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE

13 avril 2026

Élections en Hongrie : derrière la rupture avec le système Orbán, une continuité politique bien plus grande qu’il n’y paraît

La chute de Viktor Orbán après seize ans de pouvoir a été saluée comme une victoire de la démocratie libérale européenne. Mais derrière le symbole, la réalité est plus nuancée : son successeur Peter Magyar incarne une alternance, certes — mais pas nécessairement la rupture que Bruxelles espère. Décryptage.