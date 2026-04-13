CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE
13 avril 2026
Élections en Hongrie : derrière la rupture avec le système Orbán, une continuité politique bien plus grande qu’il n’y paraît
La chute de Viktor Orbán après seize ans de pouvoir a été saluée comme une victoire de la démocratie libérale européenne. Mais derrière le symbole, la réalité est plus nuancée : son successeur Peter Magyar incarne une alternance, certes — mais pas nécessairement la rupture que Bruxelles espère. Décryptage.
8 min de lecture
MOTS-CLESeurope , Hongrie , Peter Magyar , viktor orban , défaite , Fidesz , élections législatives , ukraine , Bruxelles
THEMATIQUESGéopolitique
Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.
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Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.