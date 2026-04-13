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Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'apprête à prononcer son discours d'ouverture avant la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne au Parlement à Budapest, le 12 mai 2025.
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CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE

13 avril 2026

Élections en Hongrie : derrière la rupture avec le système Orbán, une continuité politique bien plus grande qu’il n’y paraît

La chute de Viktor Orbán après seize ans de pouvoir a été saluée comme une victoire de la démocratie libérale européenne. Mais derrière le symbole, la réalité est plus nuancée : son successeur Peter Magyar incarne une alternance, certes — mais pas nécessairement la rupture que Bruxelles espère. Décryptage.

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MOTS-CLES

europe , Hongrie , Peter Magyar , viktor orban , défaite , Fidesz , élections législatives , ukraine , Bruxelles

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Yves Bertoncini

Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.

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Bruno Alomar

Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).

 
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Cyrille Amoursky

Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.

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