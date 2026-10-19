POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une salle de musculation.
See image caption
See copyright

EXERCICE

19 octobre 2026

Effectuer une courte séance de cardio après une séance de musculation ne vous aidera sans doute pas à progresser

Passez suffisamment de temps sur les réseaux sociaux dédiés au fitness, et vous tomberez immanquablement sur le même conseil : terminer chaque séance de musculation par environ 15 minutes de cardio pour booster vos « gains ». Mais cela fonctionne-t-il réellement ? Probablement pas autant qu’on pourrait le croire.

Photo of Liam T. Pearson-Noseworthy
Liam T. Pearson-Noseworthy Go to Liam T. Pearson-Noseworthy page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Santé , sport , musculation , muscles , cardio

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Liam T. Pearson-Noseworthy image
Liam T. Pearson-Noseworthy

Chercheur en sciences du sport et de l'exercice à l'Université de Northumbria