EXERCICE

Effectuer une courte séance de cardio après une séance de musculation ne vous aidera sans doute pas à progresser

Passez suffisamment de temps sur les réseaux sociaux dédiés au fitness, et vous tomberez immanquablement sur le même conseil : terminer chaque séance de musculation par environ 15 minutes de cardio pour booster vos « gains ». Mais cela fonctionne-t-il réellement ? Probablement pas autant qu’on pourrait le croire.