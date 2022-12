La présidente nouvellement élue du parti écologiste Europe Ecologie Les Verts (EELV), Marine Tondelier, prononce un discours le 10 décembre 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

EELV se distingue des autres partis par son amour du tri sélectif, par sa lutte incessante contre le CO2 et son combat farouche contre le diesel. Mais ce qui fait son ADN ce sont les luttes contre les violences sexistes et le barbecue (renommé glabrecue ?) ou encore la défense de notre « matrimoine ».

Ils refusent en effet de parler de « patrimoine », mot trop marqué par l’indigne patriarcat qui opprime les femmes dans notre pays et entend même les forcer à renoncer à certains accessoires d’embellissement. Pour eux, ce type d’expressions est sexiste et discriminant pour les femmes. Des mots réactionnaires donc.

Or, EELV vient de se doter d’une direction collégiale. 15 membres : 9 femmes et 6 hommes. Au lieu de Europe Ecologie-Les Verts, il pourrait donc s’appeler Europe Ecologie-Les Vertes. En révélant cette information, les écologistes ont annoncé qu’il.elle.s étaient arrivé.e.s à la « parité + ». On vous a déjà dit à quel point ce mot était fâcheux et scandaleux, déshonoré qu’il est par cette lettre P qui l’inaugure.

Que s’est-il donc passé pour que soit abandonné le beau mot de « marité », infiniment plus doux ? Pour qu’il soit remplacé par un mot qui a tous les horribles attributs du charisme mâle ? Pourquoi cette capitulation en rase campagne ? Il paraît évident que la cause de cet abandon réside dans la soumission des femmes de EELV, à leurs collègues mâles. Ils ont dû les menacer, les frapper. Et elles ont succombé, terrorisées. A moins que les écologistes soient devenus simplement réactionnaires. Ainsi EELV perd tous les signes qui faisaient son originalité. Rome n’est plus dans Rome. EELV n’est plus dans EELV. Amis lecteurs, rendez immédiatement la carte de ce parti qui n’a jamais su devenir le marti qu’il devrait être depuis longtemps !