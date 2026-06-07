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A Bangui, un agent du ministère de la Santé contrôle la température d'un voyageur en provenance de la République démocratique du Congo à chaque point d'entrée.
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PREVENTION

7 juin 2026

Ebola : les vaccins seuls ne suffiront pas à stopper une épidémie, et voici ce qu’il faut faire d’autre

Alors que l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo ravive les tensions et la méfiance sur le terrain, les vaccins apparaissent indispensables mais insuffisants à eux seuls pour enrayer la transmission. La maîtrise d’une épidémie repose surtout sur un ensemble de mesures de santé publique, allant du traçage des contacts aux pratiques d’inhumation sécurisées, en passant par l’engagement des communautés locales.

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MOTS-CLES

Ebola , santé , dépistage , épidémie , maladie , crise sanitaire , vaccin , vaccination , cas contact , Afrique , RDC , République démocratique du Congo

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Charlie Firth

Charlie Firth est doctorant en pédiatrie à l'Université d'Oxford.