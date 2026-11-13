Freya Bayne est maître de conférences en sciences du sport et de l’exercice à l’University of East London. Elle se passionne pour la compréhension de la manière dont les êtres humains réalisent des performances, s’adaptent et s’épanouissent dans des environnements extrêmes. Ses travaux font le pont entre la physiologie et la psychologie, en explorant la façon dont le corps et l’esprit réagissent aux facteurs de stress environnementaux (chaleur, froid, altitude).