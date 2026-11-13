RECUPERATION APRES EFFORT
13 novembre 2026
Eau chaude ou eau froide ? Ce qui est le plus efficace après l’effort
Les bains de glace sont devenus l'une des stratégies de récupération les plus populaires dans le sport. Ils sont utilisés aussi bien par les athlètes de haut niveau que par les sportifs amateurs pour réduire les courbatures et récupérer plus rapidement après l'effort.
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THEMATIQUESSport
Freya Bayne est maître de conférences en sciences du sport et de l’exercice à l’University of East London. Elle se passionne pour la compréhension de la manière dont les êtres humains réalisent des performances, s’adaptent et s’épanouissent dans des environnements extrêmes. Ses travaux font le pont entre la physiologie et la psychologie, en explorant la façon dont le corps et l’esprit réagissent aux facteurs de stress environnementaux (chaleur, froid, altitude).
Freya Bayne est maître de conférences en sciences du sport et de l’exercice à l’University of East London. Elle se passionne pour la compréhension de la manière dont les êtres humains réalisent des performances, s’adaptent et s’épanouissent dans des environnements extrêmes. Ses travaux font le pont entre la physiologie et la psychologie, en explorant la façon dont le corps et l’esprit réagissent aux facteurs de stress environnementaux (chaleur, froid, altitude).