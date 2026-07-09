Dress code : les bons réflexes pour s'habiller quand il fait très chaud

Éric Devaux est professeur des universités en chimie des matériaux et a exercé les fonctions de directeur de l'École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT) de 2015 à 2025. Spécialiste des matériaux polymères, des textiles innovants et des matériaux composites, il a consacré plus de trente ans à la recherche et à l'enseignement supérieur, contribuant au développement de thématiques majeures telles que les textiles intelligents, les polymères biosourcés et les nanotechnologies appliquées au textile. Ancien directeur de la recherche de l'ENSAIT de 2002 à 2009, et directeur scientifique du Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) de 2012 à 2015, il est l'auteur de plus d'une centaine de publications scientifiques, de plusieurs brevets internationaux et a dirigé de nombreux projets de recherche collaboratifs en France et en Europe. Membre des instances de gouvernance de l'Université de Lille, de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) et chevalier des Palmes académiques, il œuvre au rapprochement entre recherche, innovation industrielle et formation des ingénieurs.